{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минске проверяют сообщение о минировании здания городского суда

В Минском городском суде должны возобновиться судебные слушания по уголовному делу в отношении белорусского анархиста Николая Дедка, обвиняемого по трем статьям УК

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту сообщения о минировании здания Минского городского суда. Об этом сообщили ТАСС в суде белорусской столицы.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. Сейчас на месте работают саперы, другие специалисты", - отметили в суде.

В среду в Минском городском суде должны возобновиться судебные слушания по уголовному делу в отношении белорусского анархиста Николая Дедка, обвиняемого по трем статьям УК, в том числе, в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Теги
Белоруссия
Уголовное дело возбудили против главы города Белогорска, задержанного в Крыму
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Читать полностью