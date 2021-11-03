В Минске проверяют сообщение о минировании здания городского суда

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку по факту сообщения о минировании здания Минского городского суда. Об этом сообщили ТАСС в суде белорусской столицы.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. Сейчас на месте работают саперы, другие специалисты", - отметили в суде.

В среду в Минском городском суде должны возобновиться судебные слушания по уголовному делу в отношении белорусского анархиста Николая Дедка, обвиняемого по трем статьям УК, в том числе, в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.