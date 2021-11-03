Чиновнику на Ямале предъявили обвинение в растрате более 1,4 млн рублей из бюджета

ТАСС, 3 ноября. Бывшего главу поселка Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе обвинили в растрате более 1,4 млн рублей из муниципального бюджета. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Предъявлено обвинение бывшему главе поселка Пангоды Надымского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере"). <…> Дал им [сотрудникам] указание составить акты о приемке выполненных работ с отражением в них ложных сведений в части выполнения работ коммерческой организацией по озеленению Парка по улице Полярников стоимостью более 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сумма была выделена из бюджета муниципального образования, чиновник перечислил ее на счет компании "Ямалстроймеханизация". Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.