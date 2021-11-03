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Землетрясение магнитудой пять зафиксировали на юге Хакасии

В региональном управлении МЧС сообщили, что обращений о разрушениях не поступало

ТАСС, 3 ноября. Сейсмологи в среду зафиксировали землетрясение магнитудой пять на юге Хакасии. Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта - 51,72, долгота - 88,62, глубина - 10, магнитуда - 5", - говорится в сообщении. Сейсмособытие зарегистрировано в 14:33 красноярского времени (10:33 мск) на Абаканском хребте на юге Хакасии.

В региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что никаких обращений о разрушениях не поступало, землетрясение не ощущалось. В ведомстве добавили, что место очага находится в таежной зоне.

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