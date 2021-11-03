Учебный самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Самолет Diamond DA42 M, выполнявший учебный полет, совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Приволжской транспортной прокуратурой.

"По предварительным данным, самолет, принадлежащий Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева", вылетевший по учебно-тренировочному маршруту из аэропорта Чебоксары, совершил аварийную посадку на аэродроме Ульяновск (Баратаевка). <…> Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, после взлета экипажем была обнаружена неисправность замка носовой стойки шасси. На воздушном судне обнаружено разрушение левого колеса стойки шасси. Инцидент произошел в среду утром.

Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой учебного самолета. Надзорное ведомство проверит обстоятельства инцидента и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, а также работники транспортной прокуратуры региона.

По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, на борту учебного самолета находились два человека - инструктор и курсант. Следователи ведомства проводят проверку в связи с вынужденной посадкой воздушного судна.