Сухая трава загорелась возле поселка в Магаданской области

ТАСС, 3 ноября. Природный пожар произошел в Магаданской области около поселка Радужный, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"3 ноября в районе поселка Радужный происходит горение сухой растительности. Кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта, который находится на расстоянии 12 км", - сказали в ведомстве.

Огонь не угрожает населению. ПДК вредных веществ в воздухе не превышена. В тушении участвуют 12 человек и четыре единицы техники, в том числе бульдозеры. Этих сил достаточно для тушения, отметили в МЧС.

По данным из открытых источников, в настоящее время в Магаданской области температура воздуха составляет минус девять градусов.