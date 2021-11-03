Машина врезалась в стену дома в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в стену жилого дома в Приморье, скончался 15-летний пассажир, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Информация о том, что автомобиль Honda Insight въехал в стену жилого дома на улице Советская в селе Ильинка, поступила в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району. <...> Установлено, что за рулем иномарки находился 17-летний водитель, на пассажирских сиденьях - трое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек. От полученных травм 15-летний пассажир скончался. В медицинское учреждение госпитализированы водитель, а также пассажиры в возрасте 14, 15 и 19 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель не проходил обучения на право управления транспортным средством, по предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль числится в розыске. Проводится проверка, назначено проведение ряда исследований.