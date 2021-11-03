Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем под Бийском в Алтайском крае, два человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, женщина, находясь за рулем автомобиля Toyota Carina и двигаясь в направлении города Бийска со стороны Республики Алтай, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул - Мульта. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota Carina скончались от полученных травм", - говорится в сообщении УГИБДД.

ДТП произошло в среду в Бийском районе на 382-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт". В момент происшествия в рейсовом автобусе находились 45 пассажиров и два водителя, из которых никто не пострадал.