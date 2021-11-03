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Пациент напал на врача в поликлинике под Саратовом

По предварительным данным, инцидент произошел в травмпункте

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после нападения пациента на врача в поликлинике в городе Балаково, сообщает ГУ МВД по Саратовской области в среду.

"По факту поступившего в полицию заявления 30-летнего врача ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника" о причинении ему телесных повреждений 31-летним пациентом, обратившимся с травмой руки, сотрудниками МУ МВД России "Балаковское" проводится проверка", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, на врача-травматолога, находившегося на дежурстве в травмпункте, напал пациент, причина конфликта устанавливается. 

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