Трех жителей Крыма осудили за участие в деятельности запрещенной организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил троих жителей Крыма к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет по делу о создании ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили журналистам в среду в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Вынесен приговор суда в отношении членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В феврале 2019 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена преступная деятельность трех жителей Красногвардейского района Республики Крым, которые признаны виновными в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчин были классифицированы по статье 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы).

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в ноябре 2017 года Эмирусеинов Р. Р. организовал на территории Красногвардейского района деятельность структурного подразделения террористической организации, в состав которой вошли Абхаиров А. Р. и Абдулганиев Э. И. Указанные лица, используя запрещенные идеологические материалы, вели пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в "Хизб-ут Тахрир", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, приговор был вынесен Южным окружным военным судом. Мужчины осуждены на 12, 13 и 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 1 ноября 2021 года в Апелляционном военном суде в Московской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Приговор первой инстанции оставлен без изменений.