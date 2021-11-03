СК ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Алексея Новосельцева. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Уголовное дело расследует первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве. Мотивом убийства стал денежный долг, который 60-летний обвиняемый не смог вернуть семье погибшего. По данным ТАСС, мужчина задолжал более 6 млн рублей.

Бывший замначальника ГУЭБ МВД России Алексей Новосельцев был найден убитым 25 октября в помещении бани на частном участке садового товарищества "Родник-1" в Новой Москве. Он погиб от колото-резаных ранений.