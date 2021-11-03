Жителя Череповца приговорили к 1,5 года колонии за ложные сообщения об угрозах взрыва

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Череповецкий городской суд приговорил 36-летнего Дениса Дундина к полутора годам в колонии строгого режима за заведомо ложные сигналы о готовящихся взрывах в школах Вологды, Череповца и Ярославля, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор в отношении 36-летнего Дениса Дундина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве")", - говорится в сообщении.

По данным суда, ночью 8 августа 2021 года в 00:33 Дундин из своей квартиры на ул. Ветеранов в Череповце из хулиганских побуждений со своего телефона позвонил в дежурную часть УФСБ России по Вологодской области и сделал заведомо ложное сообщение о готовящихся в сентябре 2021 года террористических актах в Вологде, Череповце и Ярославле. Кроме того, он сообщил о своем намерении взорвать школу в Вологде. В ходе проверки информация не подтвердилась. Своими действиями Дундин отвлек правоохранительные органы от исполнения возложенных на них функций.

Дундин вину признал. На предварительном следствии он рассказал, что вечером 7 августа к ним пришел друг, они выпивали. Он сообщил о террористическом акте в отношении школы №4, так как там учился, но никаких обид у него ни на администрацию школы, ни на учителей нет. Производить террористический акт на самом деле не хотел. Суд с учетом рецидива преступлений назначил Дундину наказание в виде одного года и шести месяцев в колонии строгого режима.