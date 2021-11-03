Мигранты устроили драку с нижегородцами из-за "косого взгляда"

ТАСС, 3 ноября. Массовая драка с участием мигрантов произошла на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, пострадали четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе пресс-службе областного ГУ МВД России.

"На момент прибытия по указанному адресу полицейских и сотрудников Росгвардии в конфликте участвовали девять человек: пятеро приезжих граждан и четверо местных жителей. При этом нижегородцы получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

Пятеро мигрантов при задержании оказали сопротивление полицейским. В отделе полиции в ходе разбирательства стало ясно, что они являются зачинщиками конфликта. "Причиной драки стал косой взгляд, брошенный жителем Нижнего Новгорода на одного из приезжих гостей. В ответ на это мужчина с ходу ударил нижегородца по голове. Началась потасовка, к которой подключились товарищи дерущихся", - пояснили в полиции. Четверым мужчинам для установления тяжести травм назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет. Также в отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, что влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Полицией установлено, что четверо из пяти злоумышленников ранее неоднократно судимы за различные преступления, официально они не трудоустроены. В Нижнем Новгороде проживают с 2018 года в арендованной квартире в Приокском районе города. В данный момент задержанным предъявлено обвинение в совершенном преступлении, они арестованы.