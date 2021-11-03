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Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве собаки

Возбуждено уголовное по факту жестокого обращения с животными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Житель Петербурга задержан накануне по подозрению в жестоком обращении с животными. 32-летний мужчина до смерти забил топором собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Ленинградской области.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Об инциденте, который случился еще две недели назад в поселке Токсово под Всеволожском, сообщила 37-летняя женщина. 28 октября она обратилась в дежурную часть районного УМВД и рассказала, что во дворе частного дома на улице Дружбы неизвестный мужчина наносил удары топором собаке по голове до тех пор, пока та не умерла.

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