Посольство РФ опровергло информацию о гибели россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Уганде, курирующее отношения с Южным Суданом, сообщило, что российских граждан на борту разбившегося во вторник в Южном Судане грузовом самолете Ан-26 не было.

"В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было", - говорится в сообщении российского диппредставительства на официальной странице в Facebook.

"Публикации в западных СМИ о том, что в результате авиакатастрофы погибли граждане России, не соответствуют действительности", - добавили в посольстве.

Ранее радиостанция Tamazuj проинформировала, что Ан-26, принадлежавший местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, потерпел крушение во вторник утром при взлете в международном аэропорту Джубы. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Позже американское агентство Associated Press со ссылкой на директора аэропорта Джубы сообщило, что в результате крушения самолета Ан-26 в Южном Судане погибли пять человек, среди них двое россиян.