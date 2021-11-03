В России с начала года выросло число погибших в ДТП детей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число детей, погибших в результате ДТП в России за десять месяцев текущего года, выросло более чем на 5%, при этом число пострадавших сократилось. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России.

"За 10 месяцев 2021 года количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% (15 126), число раненых - на 4,7% (14 884). При этом возросло на 5,3% (459) число погибших детей", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в сентябре возросло количество наездов на детей, в том числе на пешеходных переходах, а также произошедших по их собственной неосторожности. "Наиболее распространенными являются ДТП с участием детей-пассажиров (44,8%), на долю ДТП с участием детей-пешеходов приходится порядка 40% и 10% - ДТП с участием юных велосипедистов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, как подчеркнули в МВД, большинство аварий с участием детей-пассажиров связаны с превышением водителями автомобилей скоростного режима, выездом на полосу встречного движения, причем преимущественно в местах, где это разрешено. Также среди причин таких происшествий нарушение правил проезда перекрестков.

По данным социологических опросов, более 70% родителей-водителей при перевозке детей используют детские удерживающие устройства, в основном автокресла.