При пожаре в квартире в Подмосковье пострадал ребенок

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Десятилетний мальчик пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома в городском округе Дзержинский. В медицинское учреждение доставлен 10-летний мальчик", - сообщает надзорное ведомство.

Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего.