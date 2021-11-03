Пьяного пациента подозревают в нападении на травматолога в Саратовской области

ТАСС, 3 ноября. Житель города Балаково Саратовской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подозревается в нападении на врача во время приема. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

"По данным следствия, 2 ноября 2021 года в вечернее время 30-летний балаковец обратился в государственное учреждение здравоохранения "Балаковская районная поликлиника" в связи с травмой руки. Пациента осмотрел врач травматолог-ортопед и дал ему необходимые рекомендации. Находясь в состоянии опьянения, мужчина стал критиковать врача и проявлять агрессию. Медик пытался успокоить пациента, однако тот нанес ему несколько ударов кулаком в область лица, после чего покинул место происшествия", - отмечается в сообщении.

Врач сообщил о случившемся в полицию. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей.

Следственный отдел по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации, возбудил в отношении 30-летнего местного жителя уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности").

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.