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Аварию, оставившую без тепла и горячей воды более 15 тыс. жителей Саратова, ликвидировали

В зону отключения попали 15 704 человека

САРАТОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по ликвидации аварии на теплотрассе в Саратове, где без отопления и горячей воды остались свыше 15 тыс. жителей, завершены. Об этом в среду сообщили ТАСС в региональном филиале компании ПАО "Т Плюс".

"Работы завершены, заполняем теплосети", - отметили в компании.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что авария на теплотрассе стала причиной отключения тепла и горячей воды в 52 домах разной этажности. По информации ведомства, в зону отключения попали 15 704 человека.

В настоящее время температура воздуха в Саратовской области составляет около пяти градусов тепла.

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