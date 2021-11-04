У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

ТАСС, 4 ноября. Землетрясение магнитудой 3,8 с эпицентром в акватории Кроноцкого залива произошло у берегов Камчатки утром 4 ноября, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 53,82 северной широты, 160,14 восточной долготы, на глубине 93 км. Магнитуда сейсмособытия составила 3,8. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива, в 133 км северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от населения не поступали.