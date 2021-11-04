Полицейские в Приамурье изъяли более 5,3 тыс. разовых доз наркотиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Амурской области задержали двух мужчин, в автомобиле которых были обнаружены наркотические средства объемом более 5,3 тыс. разовых доз, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД России по региону.

"В ходе спланированной операции полицейские МО МВД России "Михайловский" при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" задержали двух граждан, у которых изъяли 5 350 разовых доз наркотического вещества", - говорится в сообщении.

В ходе операции на 11-ом километре автодороги Дим - Новопетровка Амурской области сотрудники полиции выставили возле моста строительную технику, переоделись дорожными рабочими и имитировали ремонт дорожного полотна. Водителю автомобиля, перевозившего наркотики, пришлось остановится, после чего произошло задержание.

"При осмотре транспортного средства на полу у пассажирского сиденья полицейские обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились две банки емкостью 1 л и две банки емкостью 0,5 л с маслом каннабиса (гашишное масло) общим весом 2 кг 677 г. Также в багажнике автомобиля было найдено оборудование, используемое при приготовлении наркотиков - самодельный металлический пресс для отжима растительной массы со следами конопли", - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств"). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.