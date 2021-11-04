Неизвестный проник на территорию дома супруга бывшей японской принцессы

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина проник на территорию фамильного дома супруга бывшей японской принцессы Мако. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина незаконно проник на территорию фамильного дома Кэя Комуро, с которым Мако официально сочеталась браком в конце октября. Полиция задержала нарушителя и в настоящее время выясняет его мотивы. О каком-либо ущербе для семьи Комуро не сообщается. В этом доме проживает мать Комуро. Сами молодожены, как сообщалось, в преддверии скорого отъезда в США сняли квартиру в одном из районов Токио.

Свадьба, которая первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, состоялась 26 октября. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. Этот финансовый спор до сих не урегулирован, что накладывает негативный отпечаток на прошедшее бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.