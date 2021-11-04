Три человека погибли в ДТП в Новгородской области

ТАСС, 4 ноября. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении отделения ГИБДД МО МВД России "Новгородский".

"Сегодня около 09:00 мск на 542-м км трассы М-10 "Россия" в Новгородском районе Новгородской области неустановленный водитель, управляя машиной Lada Granta, двигаясь со стороны Москвы в направлении Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным транспортным средством и съехал в кювет. В результате ДТП произошло возгорание Lada Granta. Водитель и двое его пассажиров погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.