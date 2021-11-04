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Прокуратура Болгарии расследует обстоятельства гибели россиянина в Черном море

В генеральном консульстве РФ также выясняют обстоятельства инцидента

СОФИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Прокуратура болгарского города Варна возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства гибели 56-летнего россиянина в Черном море у болгарских берегов в районе Варны.

"Иностранный гражданин был обнаружен в Черном море на расстоянии 2 км от берега, спасен с проходящего в районе судна, однако впоследствии скончался на его борту. Личность погибшего установлена - это гражданин России в возрасте 56 лет. Расследование обстоятельств происшествия и причин смерти продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры Варны, опубликованном в четверг.

В генеральном консульстве РФ в Варне ТАСС сообщили, что также выясняют обстоятельства инцидента.

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