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Три машины столкнулись около Алушты

Пять человек получили травмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Крыму неподалеку от курортного города Алушта. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"На автодороге граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта произошло ДТП, столкнулись три автомобиля. Пять пострадавших, в том числе один ребенок", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что ДТП произошло около 16:50. 

По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, а затем с Volkswagen, который двигался сзади. Пострадавшие: водитель и пассажир Mercedes, водитель и двое пассажиров Hyundai, в том числе ребенок 2017 года рождения.

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