Прокуратура начала проверку по факту побега осужденного из психбольницы в Подмосковье

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после побега осужденного из психиатрической больницы в Чеховском районе региона. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда. В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы в селе Троицком Чеховского района сбежал осужденный за убийство. По предварительным данным, мужчина устроил конфликт с охраной, после чего совершил побег.