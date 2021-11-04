СМИ: в Мадриде машина сбила группу детей

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще двое детей пострадали в результате наезда автомобиля в Мадриде. Об этом сообщила в четверг радиостанция Cadena SER.

По ее информации, инцидент произошел у одной из школ Мадрида. Погибшей девочке было шесть лет. Два других ребенка - 10 и 12 лет - находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу.

По предварительным данным, автомобиль сбил группу несовершеннолетних недалеко от входа в образовательное учреждение. Обстоятельства случившегося расследуются.