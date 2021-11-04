В Мехико около 600 человек эвакуировали из-за сильного пожара на крупном рынке

МЕХИКО, 4 ноября. /ТАСС/. Спасатели провели массовую эвакуацию продавцов и посетителей с территории крупного рынка Сонора на юго-востоке Мехико, где в четверг начался сильный пожар. Об этом сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям.

"По меньшей мере 600 человек были эвакуированы, место [проишествия] было оцеплено по соображениям безопасности", - говорится в записи. Жертв среди продавцов или посетителей рынка удалось избежать, однако несколько человек, испытавших сильное нервное потрясение, обратились за медицинской помощью. К настоящему моменту удалось взять под контроль порядка 80% площади пожара, тушение огня продолжается.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло на участке, где располагаются многочисленные заведения общественного питания. Сведений о том, что могло послужить причиной чрезвычайного происшествия, пока обнародовано не было.