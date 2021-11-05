В Тверской области пропала 16-летняя девушка

ТАСС, 5 ноября. В Тверской области разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из дома 2 ноября и не вернулась. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

"Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней жительницы города <...> 2005 года рождения, которая 2 ноября покинула место своего жительства и до настоящего времени домой не вернулась", - говорится в сообщении.

Как уточняется, по месту жительства девушки не обнаружили следов совершения противоправных действий.