Банды наркоторговцев устроили перестрелку на курорте в Мексике

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженное столкновение двух банд наркоторговцев произошло в четверг у одного из отелей в районе курорта Канкун в южном Мексики штате Кинтана-Роо. Об этом сообщила в Twitter прокуратура региона.

"Ведомство информирует, что на пляже залива Петемпич в районе Пуэрто-Морелос было зарегистрировано столкновение враждующих группировок наркоторговцев, - говорится в записи. - Двое их членов погибли на месте. Тяжело пострадавших нет". Перестрелка вызвала панику среди клиентов и работников расположенных неподалеку отелей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.

В октябре на курорте Тулум в Кинтана-Роо наркоторговцы устроили перестрелку в ресторане. Жертвами преступников стали две туристки из Германии и Индии, еще двое мужчин из Германии и женщина из Нидерландов получили ранения. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал повысить меры безопасности в курортной зоне штата.

Ранее о перестрелке сообщил телеканал Televisa. Сведений о пострадавших не поступало, отметил телеканал.