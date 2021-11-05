Власти Мексики сообщили о конфискации крупнейшей в истории страны партии чистого фентанила

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Мексиканские военные обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков в северо-западном штате Синалоа, где изъяли 118 кг фентаниловой пасты. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Минобороны республики.

"Эта конфискация чистого фентанила считается крупнейшей в истории, его примерная стоимость <...> составляет 970 млн песо [порядка $47,2 млн]", - говорится в записи. Силовики также задержали одного из главарей наркокартеля "Синалоа" по кличке Инженер и четверых его подельников. У них изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и иностранную валюту, в том числе венесуэльскую. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

Согласно данным властей, мощности подпольной лаборатории было достаточно для получения 70 кг фентаниловой пасты в месяц. По оценкам Минобороны, из каждого килограмма этого сырья можно произвести до миллиона таблеток фентанила, опиодного синтетического анальгетика, который сильнее морфина и героина в 100 и 50 раз соответственно.

В 2019 году только в США из-за передозировки опиоидов умерли почти 50 тыс. человек.