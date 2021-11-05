В Якутии на руднике обрушилась порода

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. На руднике "Интернациональный" в Мирном обрушилась порода. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии первых подразделений установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам, в превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность", - сказали в пресс-службе, добавив, что погибших нет.

В МЧС уточнили, что обрушение произошло в блоке №11. Спасатели обследуют участок. "Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме", - отметили в пресс-службе.

