В Якутии прокуратура начала проверку после обрушения кровли на руднике

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Якутии организовала проверку по факту локального обрушения кровли на руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОК, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Мирного с привлечением специалистов организовала проверку по факту локального обрушения кровли 5 ноября на руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОК, в результате чего получены повреждения машинистом комбайна, который госпитализирован в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении. По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и по другим вопросам.

Утром 5 ноября на первом слое 11-го блока рудника "Интернациональный" произошло локальное обрушение кровли. Машинист комбайна повредил ногу и руку. Как сообщали в МЧС России, угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме.

Как уточнили в компании "Алроса", для расследования происшествия создали специальную комиссию, ведется осмотр забоя. Рудник работает в штатном режиме.