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Число погибших из-за оползня на юго-западе Колумбии возросло до 17

Восемь человек получили ранения

ГАВАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в результате схождения оползня в районе муниципалитета Мальяма на юго-западе Колумбии возросло до 17. Об этом сообщил в четверг местный Национальный центр по управлению рисками катастроф.

"Движение пластов земли привело к гибели 17 человек, восемь получили ранения, семеро из них уже выписаны из больниц. Никаких сообщений о пропавших без вести не поступало, - говорится в сообщении ведомства в Twitter. - Два здания разрушены, и еще три находятся под угрозой обрушения". В среду сообщалось о 14 погибших и по меньшей мере 20 пропавших без вести.

Власти обеспечивают доставку помощи в район инцидента.

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