В Тольятти мужчина сделал фиктивную регистрацию почти 120 мигрантам за 12 тыс. рублей

ТАСС, 5 ноября. Житель Тольятти сделал фиктивную регистрацию почти 120 иностранным гражданам за 12 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"Участковые уполномоченные полиции <... > по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. По данным полицейских, местный житель 1976 года рождения в январе текущего года зарегистрировал в своем частном доме, расположенном в Центральном районе города, 117 иностранных граждан. При этом он не собирался предоставлять им помещение для проживания", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. "Мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что получил за свои услуги денежное вознаграждение в размере около 12 тысяч рублей, из расчета 100 рублей с человека", - добавили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.