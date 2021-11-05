Суд в Калужской области приговорил распространителя наркотиков к 9,5 года колонии

ТАСС, 5 ноября. Боровский районный суд Калужской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима члена преступной группы по распространению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Калужской области.

"Приговором Боровского районного суда Калужской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, сотрудниками УФСБ по Калужской области был задержан член организованной преступной группы, который в лесу устроил закладку, в которой находилось порядка 4,5 кг наркотических веществ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере").