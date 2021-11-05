В Кузбассе полиция пресекла торговлю фиктивными сертификатами о вакцинации от коронавируса

ТАСС, 5 ноября. Сотрудники полиции пресекли в Кузбассе торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса, установлено, что фиктивную вакцинацию осуществили 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверочной закупки на железнодорожном вокзале Кемерова 25-летний мужчина передал покупателю документы, подтверждающие получение первого компонента вакцины "Спутник V" и внесение данных об этом в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что заведомо ложные сведения вносились в журнал профилактических прививок медицинского учреждения города Березовского Кемеровской области без явки граждан в поликлинику и фактической инъекции. Фиктивную вакцинацию осуществили 14 жителей Кемерова - работники организаций сферы услуг", - сказали в пресс-центре.

Как добавили в МВД, в Федеральном регистре вакцинированных содержались сведения о том, что семеро из них якобы получили первый компонент вакцины, еще столько же прошли вакцинацию в полном объеме и стали обладателями подложных электронных сертификатов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Устанавливаются все причастные к данной противоправной деятельности, проводится доследственная проверка в отношении получателей таких сертификатов.