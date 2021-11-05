После стрельбы в Химках возбудили уголовное дело об убийстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой один человек погиб. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратура Московской области контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства в Химках. По данным следствия, 4 ноября 2021 года в городском округе Химки обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении областной прокуратуры в Telegram-канале.

Вечером 4 ноября в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из его участников погиб, еще один ранен и госпитализирован. Как уточнили в полиции, ЧП произошло у одного из домов на улице Шевченко. Полиция ввела план "Перехват", ведется розыск участников конфликта. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что неизвестные, устроившие стрельбу, скрылись на иномарке.