{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Рязанью на рынке произошел пожар

Площадь пожара - 200 кв. м

ТАСС, 5 ноября. Пожар на площади 200 кв. м происходит на рынке в городе Сасово в Рязанской области, к его ликвидации привлечено 20 человек, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"[Площадь пожара - ] 200 кв. м, тушат 20 человек, 5 единиц техники", - сообщил он.

По его данным, пожар был обнаружен на рынке в городе Сасово в 08:28 мск, наблюдалось сильное задымление в одном из павильонов, для поиска очага возгорания было привлечено два звена пожарных. Как уточнил представитель ГУ МЧС по Рязанской области, пожар локализован в 13:55 мск, на данный момент информации о пострадавших нет.

Теги
РоссияРязанская область
Спасатели эвакуировали с автодороги более 40 человек из-за пыльной бури на юге Казахстана
Из-за пыльной бури в селах Каражантак, Саналы, Боген и Торткуль ведутся восстановительные работы
Читать полностью