Под Рязанью на рынке произошел пожар

ТАСС, 5 ноября. Пожар на площади 200 кв. м происходит на рынке в городе Сасово в Рязанской области, к его ликвидации привлечено 20 человек, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"[Площадь пожара - ] 200 кв. м, тушат 20 человек, 5 единиц техники", - сообщил он.

По его данным, пожар был обнаружен на рынке в городе Сасово в 08:28 мск, наблюдалось сильное задымление в одном из павильонов, для поиска очага возгорания было привлечено два звена пожарных. Как уточнил представитель ГУ МЧС по Рязанской области, пожар локализован в 13:55 мск, на данный момент информации о пострадавших нет.