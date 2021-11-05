СМИ: в Мадриде полиция застрелила человека, угрожавшего прохожим ножом

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Испанская полиция застрелила в пятницу в Мадриде мужчину, угрожавшего ножом прохожим. Об этом сообщила радиостанция Cope.

По ее информации, инцидент произошел в районе 10:00 по местному времени (12:00 мск) у местной поликлиники. Отмечается, что у мужчины при себе был большой кухонный нож. Это был бездомный, который стал угрожать прохожим. Когда к месту происшествия прибыли полицейские, он ранил одного из них в руку. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

Нападавшим, который умер в результате полученных ранений, являлся выходец из Африки, ему было около 35 лет. Только за последний год его задерживали четыре раза за нападение на представителей власти. Отмечается, что полиция не считает случившееся терактом.