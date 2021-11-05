В Петербурге арестованы граждане Кубы, пытавшиеся пересечь границу по поддельным паспортам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургский суд отправил в СИЗО двух граждан Кубы по подозрению в попытке незаконного пересечения границы России. Мужчина и женщина пытались вылететь во Франкфурт-на-Майне по поддельным паспортам Республики Перу, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Республики Куба Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделисы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению"), ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")", - говорится в сообщении.

4 ноября на пограничном контроле в аэропорту Пулково фигуранты предъявили паспорта граждан Перу, в которых проверяющие обнаружили признаки частичной подделки. Исследование документов показало, что поддельная страница с установочными данными была приклеена поверх оригинальной страницы.

Оба задержанных просили о более мягкой мере пресечения. Риверо заявил, что преступного умысла у него не было, и рассказал, где приобрел поддельные документы. Сообщается, что у его соотечественницы Эспиносы есть временная регистрация в Москве. В СИЗО иностранцы пробудут до 3 декабря.