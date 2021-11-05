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В Индонезии шесть человек погибли из-за проливных дождей

Трое пропали без вести

ТАСС, 5 ноября. По меньшей мере шесть человек погибли, еще трое пропали без вести в индонезийской провинции Восточная Ява в результате наводнений из-за ливней. Об этом сообщил представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, заявление которого приводит в пятницу агентство Associated Press.

Спасатели извлекли тело одного погибшего в четверг вечером, еще пять тел обнаружены в пятницу. Продолжаются поиски трех пропавших.

Как отмечает агентство, реки вышли из берегов и затопили пять деревень. Повреждена дорожная инфраструктура, жилые дома. Власти начали эвакуировать жителей из пострадавших районов. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся до февраля.

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