Число погибших при обрушении высотки в Лагосе достигло 43

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Количество погибших при обрушении 1 ноября строившегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе увеличилось до 43. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на нигерийский Красный крест.

По словам его представителя, за вторую половину дня число погибших увеличилось с 38 до 43. Девять человек были найдены живыми, сейчас они находятся в больнице. На месте обрушения продолжаются поисковые работы.

Согласно представленным строительной компанией данным, на момент аварии на стройке могли находиться до 100 рабочих. Как отметил один из выживших, значительную часть трудового коллектива составляли выходы из соседнего Бенина.

С нынешней пятницы на территории штата Лагос действует трехдневный траур по погибшим. Распоряжение о ее введении издал губернатор штата Бабаджиде Санво-Олу. Одновременно начала работу созданная им комиссия для выяснения обстоятельств, которые привели к крупнейшей в городе за последние годы подобной катастрофе.