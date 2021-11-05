В Дагестане прокуратура проверяет информацию о школьнике, облившем кипятком одноклассницу

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации после инцидента в одной из школ города Махачкалы, где ученик облил лицо одноклассницы кипятком. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Прокуратурой республики организована проверка информации о том, что учащийся одной из школ города Махачкалы облил лицо одноклассницы кипятком. По предварительным данным, девочка получила ожоги 2-й степени. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее в социальных сетях появилось видео, где ученик махачкалинской школы облил одноклассницу кипятком.

Как сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы, ученик поставлен на внутришкольный учет. "Что касается мальчика, то он прибыл в МБОУ СОШ номер 26 Махачкалы 5 сентября из Ритлянской средней школы Чародинского района республики. Поведение мальчика не оправдывается. С ним ведется работа социальными службами школы. Он поставлен на внутришкольный учет", - говорится в сообщении управления образования Махачкалы.