Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в городе Сасово под Рязанью

ТАСС, 5 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. метров на рынке в городе Сасово Рязанской области. Борьбу с огнем вели почти 10 часов, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 18:08 мск [объявлена] ликвидация открытого горения", - сообщил он.

По его данным, пожар на рынке в Сасово был обнаружен в 08:28 мск, наблюдалось сильное задымление в одном из павильонов, для поиска очага возгорания было привлечено два звена пожарных. Огонь локализовали в 13:55 мск. На ликвидации пожара работали 20 человек при помощи пять единиц техники, информации о пострадавших нет.