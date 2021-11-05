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Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в городе Сасово под Рязанью

Борьбу с огнем специалисты вели почти 10 часов

ТАСС, 5 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. метров на рынке в городе Сасово Рязанской области. Борьбу с огнем вели почти 10 часов, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 18:08 мск [объявлена] ликвидация открытого горения", - сообщил он.

По его данным, пожар на рынке в Сасово был обнаружен в 08:28 мск, наблюдалось сильное задымление в одном из павильонов, для поиска очага возгорания было привлечено два звена пожарных. Огонь локализовали в 13:55 мск. На ликвидации пожара работали 20 человек при помощи пять единиц техники, информации о пострадавших нет.

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