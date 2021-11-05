Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск к Metallica

ТАСС, 5 ноября. Арбитражный суд Орловской области принял иск к рок-группе Metallica на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда в разделе картотеки дел.

"Истцы: Хохлов Иван Владимирович. Ответчики: Metallica. Дело А48-10002/2021. Сумма исковых требований 1 000 000 000", - сообщается в картотеке суда. На сайте суда указано, что рассматривать иск будет судья Арбитражного суда Орловской области А.Г. Кудряшова, подробности иска в картотеке не отражены.

По данным юридического Telegram-канала "Арбитр.", Хохлов в иске заявил, что является автором текстов и музыки рок-группы, а также дизайнером обложек ее альбомов.