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Эвакуацию объявили в Йельском университета после сообщений о бомбе

Въезд на территорию кампуса перекрыт

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в нескольких корпусах Йельского университета (штат Коннектикут) после сообщений о заложенной бомбе. Об этом сообщила в пятницу университетская газета Yale Daily News со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, тревога была объявлена примерно в 14:35 по местному времени (21:35 мск) после того, как поступили предупреждения о заложенной бомбе. Студенты, преподаватели и персонал эвакуированы по меньшей мере из девяти зданий, находящихся на территории университета. Въезд на территорию кампуса перекрыт. На месте работают сотрудники полиции.

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