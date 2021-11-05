Эвакуацию объявили в Йельском университета после сообщений о бомбе

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в нескольких корпусах Йельского университета (штат Коннектикут) после сообщений о заложенной бомбе. Об этом сообщила в пятницу университетская газета Yale Daily News со ссылкой на правоохранителей.

По их данным, тревога была объявлена примерно в 14:35 по местному времени (21:35 мск) после того, как поступили предупреждения о заложенной бомбе. Студенты, преподаватели и персонал эвакуированы по меньшей мере из девяти зданий, находящихся на территории университета. Въезд на территорию кампуса перекрыт. На месте работают сотрудники полиции.