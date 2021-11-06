Сын скрипача Найджела Кеннеди получил почти три года тюрьмы за хранение кокаина

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Сын британского скрипача Найджела Кеннеди приговорен к 33 месяцам тюремного заключения за хранение кокаина с целью сбыта. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на вердикт суда в городе Вустер на западе Англии.

Отмечается, что сотрудники полиции, 22 июня остановившие автомобиль 25-летнего Сарка Ива Амадея Кеннеди, обнаружили в машине наркотические средства на сумму более £15 тыс. ($20,2 тыс.), которые были расфасованы по 400 пакетам, спрятанным в одноразовые перчатки. Также при обыске у него был изъят мобильный телефон с двумя сим-картами, который, как подчеркивали правоохранительные органы в ходе судебных слушаний, он использовал для общения с клиентами. Сам молодой человек в суде признал свою вину в хранении кокаина с целью его дальнейшей перепродажи.

64-летний виртуоз Найджел Кеннеди считается одним из ведущих скрипачей своего поколения. Музыкант известен экспериментальным подходом к интерпретации музыкальной классики, из-за чего у него сложилась неоднозначная репутация в академических кругах. По информации The Times, по количеству проданных дисков Кеннеди является самым популярным скрипачом в истории.