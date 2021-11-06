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Во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США погибли восемь человек

В результате происшествия концерт был отменен

ТАСС, 6 ноября. По меньшей мере восемь человек погибли и несколько пострадали в субботу в результате давки во время выступления американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщила газета Houston Chronicle со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival. Как отметил глава местной пожарной службы, во время концерта люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику. Некоторые начали терять сознание.

Пострадавшие госпитализированы. В результате происшествия концерт был отменен.

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