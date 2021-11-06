В Армении 98 человек госпитализировали с пищевым отравлением

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 100 человек в Армении доставлены в больницы с симптомами, характерными для кишечной инфекции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

"По состоянию на 9 часов утра субботы (8:00 мск) на стационарном лечении в Национальном центре инфекционных болезней находятся 53 человека, 13 из которых младше 18 лет. 32 человека получают медпомощь в Республиканском центре "Армения". Еще 11 пострадавших проходят лечение в институте хирургии им. Микаеляна. Двое находятся в больнице в Мартунинском медцентре", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Ранее сеть пиццерий "Ташир пицца" сообщила, что пострадавшие употребляли ее продукцию. Все заведения сети временно закрыты.