В Удмуртии произошел пожар в частном доме

ТАСС, 6 ноября. Частный дом загорелся в городе Воткинске в Удмуртии, огонь перекинулся на соседние постройки. Пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Удмуртия. В 13:18 (по мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Воткинске по улице Черняховского. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки, огонь перешел на жилой дом. Тушение пожара осложняет ветер. В 15:54 (по мск) локализация <...> на 1 000 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ведомстве, в 16:22 мск была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 57 человек и 19 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.